У солодких газованих напоях виявили алкоголь

Солодкі газовані напої небезпечні для дітей. З таким попередженням виступили новозеландські експерти, стверджуючи, що дешева газована вода "просякнута" алкоголем.

За словами президента інституту ліцензування спиртних напоїв Мюррея Клірвотера, взявши на експертизу 1,25-літрову пляшку лимонаду зі смаком малини "Big Foot", фахівці виявили в ній 8 % алкоголю. У два рази менше міститься в стандартній кухлю пива.

"Як правило, подібна продукція орієнтована на дітей та підлітків, - зазначив Клірвотер. - Яскравий колір напою, приємний аромат притягують і одночасно несуть в собі приховану загрозу у вигляді вільного доступу і відсутності належної інформації про вміст алкоголю".

У свою чергу радник у справах алкогольної і наркозалежності Фіалауя Тоайлоа-Амітуанаі зауважила, що вживання подібних напоїв вагітними жінками згубно позначається на формуванні головного мозку немовлят. "У світі конкуренції виробники намагаються підкупити потенційних покупців новими ароматизаторами і колірним рішенням своєї продукції, - сказала Тоайлоа-Амітуанаі. - Проте часто такий ефект досягається завдяки алкогольним добавкам".

Подібні випадки колись були зафіксовані і в Австралії. Так, в штаті Новий Південний Уельс під заборону потрапили деякі сорти морозива, де до складу входив алкоголь.

У той же час представник асоціації "Незалежні спиртні напої" Джуліан Девідсон, захищаючи права виробників, зауважив, що, якщо уважно вивчити етикетку, то можна виявити фразу "не варто все випивати за раз".

Проте підлітки чи їхні батьки навряд звертають увагу на ці слова.

ami-tass.ru