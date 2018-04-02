Як підготувати малюка до щеплення

Якщо у вашого малюка після звичайного щеплення значно підвищилася температура тіла, з`явився головний біль і навіть судоми, - не поспішайте грішити на лікарів і відмовлятися від подальших щеплень. Просто більшість дітей потребують спеціальної підготовки до щеплень. Ці та інші ускладнення ніколи не виникнуть у вашого малюка, якщо батьки будуть обізнані з деякими важливими правилами проведення дитячих щеплень.

Раніше внаслідок інфекційних захворювань помирало дуже багато дітей і дорослих. Тому виникнення вакцинопрофілактики є надзвичайно визначним досягненням медицини.

Сьогодні існує чимало точок зору: дехто вважає, що вакцинація шкодить здоров`ю дитини, що можна без неї обійтися тощо.

Проте достатньо одного разу, щоб побачити, як помирає дитина від дифтерії, аби ніколи більше не дозволяти батькам чи родичам вирішувати питання щодо щеплень. Адже дитина може померти від хвороби, якій легко можна було запобігти.

Тому здоровим дітям без винятку потрібно виконувати профілактичні щеплення проти всіх дитячих інфекційних хвороб.

Вакцина, яка вводиться під час щеплення, спричиняє значні зміни в імунній системі дитини: організм мобілізує свої сили і виробляє антитіла проти певної інфекції.

Календар щеплень

Батькам потрібно пам`ятати, що щеплення необхідно проводити відповідно до календаря щеплень.

Якщо перебіг вагітності у матері був без ускладнень, дитина народилася доношеною і в неї немає інших протипоказань до щеплень, то перше щеплення зазвичай роблять ще в пологовому будинку. Це вакцина проти туберкульозу, яку вводять дитині на 3-5-й день після народження. Якщо лікар-неонатолог визначив, що в дитини є певні протипоказання до щеплення, то його виконують пізніше, через 2-3 тижні.

Наступне щеплення потрібно виконати приблизно у віці 3-х місяців. За допомогою комбінованого введення вакцини АКДП (адсорбована кашлюково-дифтерійно-правцева вакцина) організм дитини виробляє антитіла одразу проти трьох хвороб: кашлюка, дифтерії та правця. У той же день малюку проводять щеплення проти поліомієліту. Таких щеплень три - через кожні 30-45 днів. Після цього дитина захищена від згаданих хвороб доти, доки потрібно буде вводити підтримувальну дозу вакцини.

Після року дитині треба зробити щеплення проти кору, паротиту та краснухи.

Перебіг краснухи не тяжкий, але щеплення проти неї має особливо важливе значення для дівчаток як для майбутніх матерів. Захворювання на краснуху в перший триместр вагітності у 60% випадків призводить до того, що дитина народиться з тяжкими вадами розвитку (це переважно вади нервової системи та серця). Тож якщо дівчинці в дитинстві не зробили щеплення проти краснухи згідно з календарем щеплень, його обов`язково треба зробити в будь-який інший період до вагітності.

Натомість щеплення проти паротиту має більше значення для хлопчиків. У них перебіг цього захворювання дуже складний, іноді закінчується чоловічим безпліддям. Крім того, паротит може спричинити інші, не менш тяжкі ускладнення, такі як енцефаліт чи менінгіт.

У більшості дітей календар щеплень закінчується приблизно у віці 12 років. Але якщо дитина отримала травму під час пологів, або має інші порушення стану здоров`я, то за рекомендацією лікаря строки вакцинації можуть дещо зміщуватися. Також лікар має вирішити, які вакцини обов`язково вводити, а які можна виключити.

Ефективність щеплення знижується, якщо:

* повторну вакцинацію виконують пізніше, ніж через 45 днів,

* у період вакцинації (тиждень до та після щеплення) батьки різко міняють режим виховання дитини,

* до раціону дитини вводять нові продукти харчування (в таких випадках лікар не спроможний виявити, чи з`явилася реакція на щеплення, чи на якийсь продукт),

* дитину віддають на виховання няні чи комусь іншому, тобто відривають її від матері, і цим спричиняють у неї стресову реакцію,

* батьки переїздять на інше місце проживання і перевозять дитину в інші кліматичні умови.

Ускладнення чи природна реакція

У більшості дітей виникає фізіологічна реакція на щеплення: почервоніння та затвердіння на місці введення вакцини, які швидко минають, може підвищитися температура тіла до 37-38,5 градусів. Така реакція цілком природна і не потребує ніякого втручання.

Якщо ж у дитини з`явилася дуже висока температура тіла (вище 39 градусів), судоми, сильний напад головного болю, надмірна збудженість тощо, - це свідчить про ускладнення. Зазвичай вони виникають після введення вакцини АКДП, це своєрідна реакція на так званий кашлюковий компонент. Тому іншого разу такій дитині варто виконувати щеплення без цього компонента або використовувати нову сучасну вакцину, яка містить спеціально очищений компонент.

Ще важлива деталь: будь-які щеплення треба робити не вдома, а в поліклініці. Річ у тому, що іноді в дитини в перші 20-40 хв. після введення вакцини можуть з`явитися серйозні ускладнення (наприклад, зупинка дихання), які потребують невідкладної медичної допомоги. І хоча таке може траплятися раз на мільйон, все ж не варто ризикувати. Тож протягом 30-40 хв. після щеплення малюк має перебувати під наглядом лікарів.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.