Світу пощастило, що вірус нового грипу не мутував

Світу однозначно пощастило, що вірус грипу A/H1N1 / не мутував у більш смертоносну форму, а вакцина проти хвороби виявилася ефективною і безпечною. Про це заявила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ / Маргарет Чан, виступаючи перед делегатами, 63-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я.

"Добрі новини для громадського здоров`я зазвичай пов`язані з такими чинниками, як політична рішучість, достатні кошти масштабні програми державної підтримки, сказала вона, визнавши, що "іноді нам просто щастить". І саме це, впевнена Чан, сталося у випадку з новим грипом. "Вірус не мутував в іншу, більш смертоносну форму. Випадки стійкості до озельтамівіру / противірусний засіб / були рідкісні і обмежені. Вакцина ефективно протистояла вірусам і продемонструвала відмінні результати щодо безпеки", - повідомила Чан.

Виступ Чан стало своєрідною відповіддю на критику преси, щодо того, що ВООЗ створила паніку довкола нового грипу, що змусило багато країн закупити вакцини в обсягах, які значно перевищують реальну необхідність. Сам же новий грип виявився менш смертоносним, ніж епідемія сезонного грипу. Як очікується, на щорічній сесії представники 193 країн-членів ВООЗ обміняються думками, наскільки правильними були заходи у відповідь на новий грип, що забрав життя близько 18 тис чоловік.

Сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я триватиме до п`ятниці. У її роботі беруть участь кілька тисяч чоловік, включаючи близько 60 міністрів охорони здоров`я.

ami-tass.ру