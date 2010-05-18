Черкащина: за 3 місяці захворюваність на ВІЛ зросла на 30%

В І кварталі 2010 року захворюваність на ВІЛ/СНІД в Черкаській області зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Черкаського обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Михайло ГРИЩЕНКО.

Найбільший рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД зафіксований в Канівському, Тальнівському, Христинівському районах області та в Черкасах. В Черкаській області зараз проживає понад 3 тисячі ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД. Торік вперше цей діагноз поставили 389 черкащанам. З 1987-го року через СНІД та ВІЛ померло 436 черкащан. Серед основних шляхів зараження цими хворобами: через кров (39%), через статевий контакт (40%) і від матері до дитини (20%). За словами М.ГРИЩЕНКА, незважаючи на усі заходи профілактики, з кожним роком захворюваність на інфекції зростає як в області, так і в Україні в цілому.