На півдні Японії - спалах ящура

Надзвичайний стан оголошено сьогодні в японській префектурі Міядзакі на острові Кюсю, де стався спалах ящуру. Він виявлений вже у 126 господарствах, де мають забити більше 114 тис корів, свиней та інших домашніх тварин. Серед них і велика група племінних биків унікальної породи "Міядзакі", м`ясо яких гурмани вважають найкращим у світі та є гордістю Японії.

"Не можна виключати розповсюдження інфекції на інші райони острова Кюсю і всієї країни", - йдеться в поширеній сьогодні заяві губернатора префектури. У ньому визнається, що поки немає можливості зупинити наступ ящуру.

Введення надзвичайного стану носить рекомендаційний характер, оскільки місцева влада не має таких повноважень. Проте вона звернулася до населення з закликом максимально обмежити пересування, відкласти масові заходи. У префектурі закриті зоопарки, практично припинено перевезення худоби.

У понеділок прем`єр-міністр Японії Юкіо Хатояма особисто очолив спеціальний штаб з боротьби з ящуром.

Влада зізналася, що причини спалаху ящура поки не відомі. Спеціальний штаб при уряді буде надавати фінансову допомогу постраждалим селянським господарствам, координувати роботу з дезінфекції, а також роботу експертів із визначення каналів розповсюдження захворювання.

ami-tass.ru