Черкаси: у місцях скупчення сміття встановили відеокамери

Муніципальна інспекція Черкас спільно з КП “Черкаська служба чистоти” встановила відеокамери у трьох місцях в місті, де утворюються найбільші скупчення стихійного сміття.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому Ольга ШВЕЦЬ, напередодні було проведено рейд, щоб виявити порушників, які викидають сміття у недозволених місцях, створюючи стихійні сміттєзвалища. У трьох точках міста чергували бригади комунальників, внаслідок чого було зловлено “на гарячому” 8 черкасців на автомобілях, які несанкціоновано викидали побутові відходи. На чотирьох з них інспектори склали протоколи про адмінпорушення.

За повідомленням прес-служби Черкаського міськвиконкому, більшість стихійних сміттєзвалищ утворюються на територіях, що межують із приватним сектором.