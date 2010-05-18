Завтра в МОЗ прес-конференція до Дня боротьби з гепатитами

19 травня 2010 року о 14:00 в центральному апараті Міністерства охорони здоров’я України відбудеться прес-конференція, приурочена до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Всім працівникам МОЗ України та журналістам буде запропоновано здати тест на гепатит.

Україна потерпає від найтяжчої епідемії гепатиту серед країн Європи та СНД. Сьогодні держава визнала цю проблему та готова разом з громадськими організаціями допомогти вирішити її.

Учасники прес-конференції:

Василь Лазоришинець – перший заступник Міністра охорони здоров’я України

Ірина Боброва – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні хвороби»

Ірина Єрамова – старший медичний фахівець (команда з ВІЛ/СНІД/ІПСШ вірусний гепатит, підрозділ інфекційних хвороб, Європейське регіональне бюро ВООЗ)

Олег Мусій – голова Громадської Ради МОЗ України

Ольга Гаврилова – голова ВГО «Зупинемо гепатит»

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 13:00 19 травня за тел. 8 (044) 253-02-25, 253-69-75 або e-mail: press@moz.gov.ua