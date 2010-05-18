На підтоплених територіях Закарпаття спалахів інфекцій немає

17:26, 18 травня 2010
Країна
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Повідомили в Держсанепідслужбі України

На підтоплених територіях Закарпатської області спалахів інфекційних захворювань не зареєстровано.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, внаслідок інтенсивних опадів протягом 15-16 травня на території Закарпатської області підтоплено приватні садиби в Ужгороді – 26, Ужгородському районі – 126, у с. Великі Лучки Мукачівського району – 38. 17 травня з приватних садиб вода частково зійшла.

На підтоплених територіях СЕС проводить системні лабораторні дослідження води з індивідуальних шахтних колодязів та їхню дезінфекцію. Також здійснюється моніторинг санітарної та епідемічної ситуації на підтоплених територіях.

Спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із водним фактором передачі, на підтоплених територіях не зареєстровано.

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