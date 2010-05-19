Чоловік вижив після ураження електрострумом високої напруги

У Херсонській області чоловік вижив після ураження електрострумом напругою до 10 кВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 17 травня до Генічеської районної лікарні поступив 40-річний житель смт Новоолексіївка, уражений електрострумом. Цього ж дня о 6.23 черговому диспетчеру Генічеського підприємства електромереж надійшло повідомлення з смт Новоолексіївка, що біля трансформаторної підстанції лежить людина, а поруч із нею електричний дріт. Зі слів очевидців, постраждалий косив траву біля трансформаторної підстанції та, ймовірно, наступив на дріт, який лежав у траві.

До місця прибув ремонтник, який встановив, що на трансформаторі від прохідного ізолятора у бік роз’єднувача обірвано спуск 10 кВ. Електрик знеструмив напругу. Місцеві жителі викликали медичну допомогу, яка й доставила постраждалого до районної лікарні.