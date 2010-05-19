Миття рук прочищає думки

Миття рук допомагає позбавитися тяжкості прийнятих раніше рішень, до такого висновку прийшли Чи (Spike Lee) Спайк і Норберт Шварц (Norbert Schwarz) з університету Мічігану.

Стан, коли після ухвалення якихось непростих рішень людина починає виправдовувати себе, психологи називають когнітивним дисонансом (Postdecisional dissonance). Щоб краще розібратися з цим явищем, учені провели кілька простих експериментів.

З`ясувалося, що люди, які помили руки, побудували такий самий рейтинг. Для них нічого не змінилося, вони не потребували логічного пояснення або виправдання і перегляду свого вибору.

Люди з брудними руками порахували, що вибрані ними раніше джеми ще кращі на смак, а відставлені — гірші (тим самим немов виправдовуючись за свій "сліпий" вибір). Тоді як "чистьохи" не змінили свого ставлення до продуктів.

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