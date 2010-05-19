Газована вода - від каменів у нирках

Дієтичні версії таких газованих напоїв, як 7Up і Sprite, можуть запобігати утворенню каменів в нирках. До такого висновку прийшли дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю (США). За їх словами, в таких напоях міститься велика кількість цитрату (солі лимонної кислоти), який пригнічує утворення каменів з оксалату кальцію, пише видання Daily Mail.

Камені в нирках (конкременти) утворюються в результаті порушення метаболізму, інфекції сечовивідних шляхів, порушення проходження сечі по сечовидільній системі і інших розладів. При порушенні метаболізму сечової кислоти формуються сечокислі конкременти, при розладі фосфорно-кальцієвого метаболізму - фосфатні, а при надмірному надходженні в організм оксалатів - оксалатні.

Найчастіше зустрічаються оксалатно-кальцієві камені. Для запобігання утворення таких і сечокислих конкрементів лікарі довгий час використовували цитрат калію (калій лимоннокислий). Десять років тому фахівці виявили, що лимонад домашнього приготування помітно збільшує рівень цитрату в сечі у тих, хто схильний до утворення каменів в нирках.

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