У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на сьогодні, 19 травня, у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.

«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 метрів на секунду», - зазначається у прес-релізі Управління, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Смерч увечері 18 травня зірвав дахи з семи приватних одноповерхових будинків у селі Грушівка у південно-східному Криму.

«Ще на трьох будинках на 70% відсутня покрівля, на чотирьох - на 20%. Загиблих і потерпілих немає», - повідомляють рятувальники.