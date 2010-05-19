У київському ресторані отруїлися люди

10:25, 19 травня 2010
Країна
0

Стан середньої тяжкості

Станом на 17 травня зареєстровано 7 випадків захворювання на харчову токсикоінфекцію – захворіли четверо жителів с. Забір’я Києво-Святошинського району та троє осіб-жителів Києва.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Згідно з даними Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції, всі потерпілі протягом 16 – 17 травня госпіталізовані з діагнозами – «харчова токсикоінфекція» (3 осіб) та «гострий гастроентероколіт» (4 особи). Серед хворих одна дитина 9 років. Стан хворих середньої тяжкості.

В ході епідрозслідування, проведеного фахівцями Києво-Святошинської райсанепідстанції, з’ясовано, що всі потерпілі захворіли після святкування 15 травня дня народження в ресторані «Українські страви» (м. Київ). Всього на святкуванні були присутні 12 осіб. Троє гостей прибули з Москви і вибули наступного дня додому з аналогічними симптомами, ще двоє осіб, які проживають у м. Києві за медичною допомогою не зверталися. Хворі під час святкування вживали різноманітні продукти та страви: кров’янку домашню, м’ясний салат, салат з мідіями, м’ясну нарізку, крученики, налисники з потрохами, торт сирковий з фруктами та інше.

Всі хворі обстежені на кишкову групу інфекцій. Проведена дезінфекція за місцем проживання потерпілих (с. Забір’я).

З метою попередження виникнення повторних випадків інфекційних кишкових захворювань Головним державним санітарним лікарем Солом’янського району м. Києва винесена Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства, якою тимчасово забороняється функціонування кафе ТОВ «Українські страви» до з’ясування обставин та здійснення профілактичних заходів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter