Сьогодні - Всесвітній день боротьби з гепатитами

19 травня по всьому світу стартують заходи в рамках Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, ініційованого у 2008 році Світовим Альянсом з проблем гепатиту (World Hepatitis Alliance).

Довгострокова мета кампанії - підвищення обізнаності широкої громадськості про симптоми, методи діагностики, профілактики та лікування гепатиту В і С, а також привернення уваги урядів і неурядових організацій до необхідності надання підтримки людям, що живуть з гепатитом В і С.

Ідея кампанії 2009 - "Я номер 12?" - була розроблена з метою інформування про шокуючу статистику - в середньому, кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C. Дана статистика перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак, проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький.

У 2008 році перший Всесвітній день боротьби з гепатитом заклав фундамент для подальшого постійного інформування про небезпечну хворобу. Тоді по всьому світу пройшло понад 165 акцій - від рок-концертів до прес-конференцій та ділових зустрічей на рівні міністерств. Ініціатива викликала величезний інтерес з боку громадськості та ЗМІ, а, крім того, отримала підтримку з боку урядів і громадських організацій, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ).