На одному з підприємств Вінниччини виготовляли небезпечний сир

На одному із молокопереробних підприємств Вінницької області вилучено 3,6 тонн сиру, виготовленого в антисанітарних умовах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Вінницькій області.

Зокрема, за даними правоохоронців, під час перевірки одного з молокопереробних підприємств, що виготовляло з сирого молока сир-косичку, було виявлено ряд порушень. За словами начальника Відділу ветеринарної міліції ГУМВС у Вінницькій області Павла ДАРМОГРАЯ, умови виготовлення та зберігання продукції не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам та впливають не лише на якість продукції, але й на її безпеку для споживання.

Під час перевірки на підприємстві було виявлено 3 тис. кг готового копченого сиру та 600 кг сиру-сирцю без маркування. У зв’язку з виявленими порушеннями зразки готової продукції було вилучено та направлено в обласну ветеринарну лабораторію на дослідження.

Директора підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності.

За словами П.ДАРМОГРАЯ, свою роботу підприємство зможе відновити лише за умов усунення виявлених порушень.

Як з’ясувалось, дана продукція успішно реалізовувалась на ринках міста Вінниці, Києва, Харкова, Дніпропетровська.