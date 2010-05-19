Сьогодні буде представлено нового голову Держкомветмедицини

Сьогодні буде представлено нового голову Державного комітету ветеринарної медицини України Івана БІСЮКА.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив керівник прес-служби комітету Анатолій ОСАДЧИЙ.

Нагадаємо, І.БІСЮК очолював тоді ще Державний департамент ветеринарної медицини України з січня 2006 р. по березень 2007 р.