Сьогодні буде представлено нового голову Держкомветмедицини
10:57, 19 травня 2010Країна
4
Призначено Бісюка
Сьогодні буде представлено нового голову Державного комітету ветеринарної медицини України Івана БІСЮКА.
Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив керівник прес-служби комітету Анатолій ОСАДЧИЙ.
Нагадаємо, І.БІСЮК очолював тоді ще Державний департамент ветеринарної медицини України з січня 2006 р. по березень 2007 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter