Телефонний дзвінок від мами миттєво заспокоює

Звичайний телефонний дзвінок від мами має моментальний заспокійливий ефект, спонукаючи до активації могутнього гормону, що пригнічує стрес, встановили неврологи Університету Вісконсіна-Медісона /США/. Психотерапевти провели експеримент серед 7-12-річних дівчаток, які повинні були вирішувати серію математичних завдань перед групою незнайомих людей, щоб підвищити таким чином рівень кортизолу - гормону, пов`язаного із стресом. Після виконання завдання, третина дівчаток була заспокоєна своїми мамами за допомогою звичних обіймів, ще третину залишилися дивитися нейтральний 75-хвилинний фільм, а інші дістали можливість поговорити з мамою по телефону. Виявилось, що телефонна розмова привела до активації "гормону любові" окситоцину, який тісно асоціюється з емоційними зв`язками між людьми і перекриває дію гормону стресу кортизолу.

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