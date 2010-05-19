Як лікують тварини

Власники котів, собак, акваріумних рибок і ін. відзначають позитивний вплив своїх домашніх улюбленців на стан оточуючих. Це підтверджують і учені, що займалися вивченням впливу тварин на здоров`я людини. Ось деякі висновки, зроблені в результаті подібних досліджень:

* Наявність в будинку домашніх тварин на 3% знижує ризик смерті після інфаркту міокарду (Purdue University, США).

* У дітей, які контактували з двома або більше собаками або кішками протягом першого року життя, ризик виникнення алергічних реакцій знижується на 66-77% (Medical College Of Georgia, США).

* Рівень серотоніну (природного антидепресанту) в організмі підвищується удвічі після того, як людина погладить собаку (University Of Missouri, США).

* Алергія, якою страждають близько 15% британців, на 30% рідше зустрічається у власників кішок (Japan`s Himeji Medical Association, Японія).

* У дітей, які протягом перших трьох років життя контактують з собаками, екзема зустрічається удвічі рідше, ніж в середньому в популяції (Marshfield Clinic, США).

* У власників домашніх тварин артеріальний тиск помітно нижчий, ніж у тих, хто їх не має (Baker Medical Research Institute, Австралія).

* Кількість звернень до лікаря серед літніх людей, у яких є собаки, на 21% менша, ніж у тих, у кого їх немає (University Of California, США).

newsland.ru