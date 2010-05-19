В Україні перевірять якість води усіх джерел водопостачання

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Держспоживстандарту, Головній санітарній службі, МінЖКГ, Держводгоспу та місцевим адміністраціям впродовж двох місяців провести перевірку якості води в усіх джерелах, що використовуються для постачання населенню питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів у зв`язку з підозрою компетентних органів, що загибель двох дітей у Тернопільській та Полтавській областях минулого тижня могла статися внаслідок отруєння питною водою.

«Необхідно обстежити кожне джерело питної води, яким користуються люди, і негайно взяти під карантин небезпечні, створити паспорта на безпечні, звести їх в окремий каталог і здійснювати постійний моніторинг. Там, де джерела питної води небезпечні, - організувати постачання людям якісної води », - заявив М.АЗАРОВ.

Він доручив відповідальним органам налагодити безперебійне постачання населенню якісної питною води із здійсненням постійного контролю за якістю.

Координатором з виконання поставлених завдань М.АЗАРОВ призначив віце-прем`єр міністра Віктора ТИХОНОВА і доручив щоденно доповідати уряду про результати виконаної роботи.

«Влада повинна правильно і негайно діяти - йдеться про життя людей, і тому я вимагаю, щоб негайно людям у кожному регіоні було повідомлено, куди вони можуть передавати проби води, якою користуються, щоб допомога була щоденною», - сказав М.АЗАРОВ.