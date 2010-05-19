На уроці фізкультури знову помер школяр

У селі Стара Некрасовка Ізмаїльского району Одеської області на уроці фізкультури в місцевій школі помер 15-річний учень 9-го класу. Про це повідомляє газета «Сегодня».

За даними видання, це сталося 14 травня. Як розповіла заступник начальника облуправління освіти Тетяна ЛАЗАРЕВА, діти грали у футбол, раптом один із них впав, знепритомнівши. Вчитель викликав «швидку допомогу», але врятувати дитину не вдалося. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями. Причину смерті має визначити слідство.

Однокласники загиблого розповідають, що хлопець ніколи не скаржився на здоров`я.

Це перший випадок смерті на фізкультурі з початку цього навчального року, відзначає газета. Коли в 2008 році на фізкультурі померли 7 школярів, МОН ввело мораторій на кроси. А в 2009 році знизило пороги нормативів. Наприклад, хлопчикам підтягтися треба 3 рази замість 7, дівчаткам (у висі лежачи) — 5 замість 10.