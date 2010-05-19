Організм виробляє ліки від ожиріння
12:16, 19 травня 2010Країна
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Подолання метаболічного синдрому
Ліки від ожиріння і діабету людський організм може виробляти сам, вважають учені з Технічного дослідницького центру VТТ у Фінляндії. Але тільки в тому випадку, якщо в раціоні достатньо цільнозернових продуктів.
Харчування, багате продуктами з цілісного зерна, на думку авторів дослідження, може зменшити ризик ожиріння і інших хвороб, пов`язаних з метаболічним синдромом: діабетом другого типу і серцево-судинними захворюваннями.
Учені з`ясували, що продукти з ячменю, багаті важко перетравлюваними вуглеводами — харчовими волокнами і крохмалями, — сприяють регулюванню глікемічного індексу.
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