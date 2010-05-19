Організм виробляє ліки від ожиріння

Ліки від ожиріння і діабету людський організм може виробляти сам, вважають учені з Технічного дослідницького центру VТТ у Фінляндії. Але тільки в тому випадку, якщо в раціоні достатньо цільнозернових продуктів.

Харчування, багате продуктами з цілісного зерна, на думку авторів дослідження, може зменшити ризик ожиріння і інших хвороб, пов`язаних з метаболічним синдромом: діабетом другого типу і серцево-судинними захворюваннями.

Учені з`ясували, що продукти з ячменю, багаті важко перетравлюваними вуглеводами — харчовими волокнами і крохмалями, — сприяють регулюванню глікемічного індексу.

newsland.ru