Вчені знайшли нові корисні властивості сиру

Щоденне вживання сиру допомагає запобігти розвитку хвороб. З такою заявою виступили вчені з Університету Турки в Фінляндії.

Дослідження показали, що у твердих сортах сиру містяться корисні бактерії - пробіотики. Вони допомагають поліпшити імунну систему.

Особливо важливо вживати сир людям похилого віку, пише видання FEMS Immunology & Medical Microbiology. Справа в тому, що з віком знижується активність антитіл, вироблених в молодості на вакцини та інфекції. Пробіотики допомагають заповнити цю нестачу, активувавши роботу імунної системи.

Нагадаємо, що попередні дослідження показали, що сир сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

horoshienovosti.com.ua