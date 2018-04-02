У Білорусі узаконять права ембріонів і сурогатних матерів

Білоруські депутати мають намір узаконити права ембріонів і сурогатних матерів. Вони будуть прописані в новому законопроекті про допоміжні репродуктивні технології та гарантії щодо прав громадян при їх здійсненні. Про це розповіла заступник голови Постійної комісії Палати представників з охорони здоров`я, фізичної культури, у справах сім`ї та молоді Світлана Шилова.

"Діючі правові норми білоруського законодавства, які регулюють правові відносини, що виникають при використанні методів штучної репродукції, є фрагментарними, спірними по суті і зачіпають лише окремі аспекти проблеми", - вважає депутат. Наприклад, у законі про охорону здоров`я є поняття про ЕКО, стерилізації, але не прописані права ембріона, сурогатної матері і генетичних батьків, немає понять донора сперми або яйцеклітини. Більш того, проблеми, які назріли у сфері застосування ЕКЗ за останні 10 років, стали часом виливатися в судові процеси. Приміром, коли жінка подає до суду на стягнення аліментів з того чоловіка, який, на її прохання, став донором генетичного матеріалу, і чоловік виявляється винним.

Все це послужило приводом до того, що депутати виступили з ініціативою розробити законопроект про допоміжні репродуктивні технології та гарантії прав громадян при їх здійсненні. "Цей документ повинен відобразити правовий та етичний статус ембріона, правовий і моральний статус штучного запліднення, правомірність заморожування ембріона (кріоконсервації), яйцеклітин, сперматозоїдів, терміни їх зберігання та використання для реципієнтів, права та обов`язки донорів статевих клітин, правові та етичні особливості сурогатного материнства ", - пояснила депутат. Вона додала, що одна з головних задач при розробці законопроекту - "створити належний правовий режим реалізації права людини на застосування методів штучної репродукції з метою захисту людського життя від спроб довільного маніпулювання нею".

Розробникам законопроекту належить, зокрема, дати відповіді на такі непрості питання, як: скільки часу можна зберігати ембріон і що робити з ним після, до якого віку жінка може робити ЕКЗ, скількох ембріонів слід "підсаджувати" пацієнткам, чи доцільно проведення ЕКЗ для самотніх незаміжніх жінок?

Торкаючись цих проблемних аспектів, Світлана Шилова зазначила, що зараз жінка може прийти до білоруського центру репродуктивних технологій в будь-якому віці і сказати: "Хочу дитину!" У той час як на Заході, наприклад, ЕКЗ по репродуктивним показаннями роблять тільки жінкам молодшим 40 років. Західні медики також вже прийшли до висновку, що краще підсаджувати жінці одного ембріона, як виняток - двох. Тому що виносити багатоплідну вагітність дуже важко. Підсадження трьох ембріонів вважається безперспективним, бо народження здорових малюків практично неможливо. Закономірно виникає питання про подальшу долю тих ембріонів, яких заморозили, але не використали.

"Зазвичай у жінок-донорів беруть не одну яйцеклітину, а декілька: три або чотири. З них вибирають найбільш перспективних, запліднюють, але підсаджують, як правило, 1-2. А що робити з рештою? Це потрібно врегулювати законодавчо", - відзначила Світлана Шилова.

Відповідаючи на питання, чи буде новим законопроектом передбачено безкоштовне проведення ЕКЗ, депутат сказала, що не вважає це доцільним і економічно виправданим.

"Це високотехнологічна операція, вартість якої досить висока. Крім того, з 100 циклів тільки 30-37 закінчуються народженням дитини. Можете собі уявити, скільки коштів буде потрібно державі? У медицини сьогодні, я вважаю, є чимало більш важливих і невідкладних завдань", - сказала парламентарій.

Більш того, сама процедура ЕКЗ в останні роки стала більш доступною: сьогодні вона коштує $ 1,5 тис., що всього лише на $ 500 більше, ніж 15 років тому, коли середня зарплата була в 15-20 разів менше. У державному РНПЦ "Мати й дитя" розцінки ще нижче, так як за роботу лікарів платить держава. У минулому році одна спроба коштувала Br1 ,1-1, 2 млн. без вартості ліків. У Білорусі послуги зі штучного запліднення надають 4 центри: два державні (у Мінську та Гомелі) і два комерційні.

В даний час створенням законопроекту займається робоча група, до складу якої входять депутати Палати представників, представники Національного центру законодавства та правових досліджень, Міністерства охорони здоров`я, фахівці центрів ЕКЗ. При цьому за основу береться досвід законодавчого регулювання цієї сфери зарубіжних держав. Адже подібного роду закони діють у багатьох країнах світу і майже у всіх країнах СНД.

Внести законопроект у Палату представників планується в листопаді-грудні цього року.

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