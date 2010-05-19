Комісія вивчить обставини смерті школяра на фізкультурі

Міністерство освіти та науки України направило до Одеської області комісію з вивчення обставин смерті школяра на уроці фізкультури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми направили комісію, яка буде спільно з одеським обласним управлінням науки та освіти розслідувати цей факт», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

На думку міністра, однією з причин трагедії стало невиконання спільного наказу Міністерства освіти та науки, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, а також Міністерства охорони здоров’я, яким передбачено обов’язкове запровадження у навчальних закладах штатної одиниці - медичного працівника.

«Це рішення два роки не виконувалося, хоча воно потребує невеликих видатків з державного бюджету. Ціна реалізації цієї норми – близько 40 млн. грн.», - додав він.

Д.ТАБАЧНИК також повідомив, що з наступного навчального року планується зобов’язати всі школи провести медичне обстеження всіх учнів, за результатами якого можна буде формувати індивідуальні уроки фізкультури для дітей, які мають вади здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, у селі Стара Некрасовка Ізмаїльского району Одеської області 14 травня на уроці фізкультури в місцевій школі помер 15-річний учень 9-го класу.

Як повідомила газеті «Сегодня» заступник начальника облуправління освіти Тетяна ЛАЗАРЕВА, діти грали у футбол, раптом один із них впав, знепритомнівши. Вчитель викликав «швидку допомогу», але врятувати дитину не вдалося. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями. Причину смерті має визначити слідство.

Однокласники загиблого розповідають, що хлопець ніколи не скаржився на здоров`я.

Це перший випадок смерті на фізкультурі з початку цього навчального року, відзначає газета. Коли в 2008 році на фізкультурі померли 7 школярів, МОН ввело мораторій на кроси, а у 2009 році знизило нормативи.