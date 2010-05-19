У жінки з серця витягли п'ятисантиметрову голку

Нижегородські медики витягли голку із серця пацієнтки, яка й не підозрювала про отриману травму.

У кардіоцентр Нижнього Новгорода 43-річна Любов Запривода звернулася зі скаргами на різке погіршення самопочуття. У ході рентгенологічного дослідження легень медики виявили чужорідний предмет у ділянці серця.

За словами кардіохірурга Алішера Гамзаєва, голка ушкодила стінку серця і проникла в порожнину правого шлуночка. В результаті у пацієнтки розвинулося кровотеча в порожнину перикарда.

У ході півторагодинної операції хірурги витягли з серця голку. Довжина витягнутого предмета склала п`ять сантиметрів.

Запривода зазначила, що напередодні ввечері перед погіршенням самопочуття вона займалася вдома шиттям. За її словами, одна з голок загубилася у складках оббивки дивана і жінка не змогла її знайти. Любителька рукоділля припустила, що голка увійшла в її тіло уві сні.

medportal.ru