Світле пиво захищає від сонячної радіації?

Світле пиво рятує від наслідків сонячної радіації, головне, вживати його регулярно. Так вважають британські учені, чим і поділилися на сторінках журналу Arch Dermatol.

Спочатку учені досліджували вплив різних чинників на процес старіння шкіри. Для цього було запрошено 65 пар близнят. Їх розділили на декілька груп. Кожна група повинна була демонструвати нездорову поведінку під час перебування на пляжі (палити, вживати хвору їжу, міцний алкоголь і пиво).

Після 30 днів дослідники перевірили, як хвора поведінка позначилася на стані шкірного покриву людей, що перебували на пляжі під сонцем. Результати виявилися вражаючими: менше всього від сонця постраждали люди, які протягом 30 днів щодня випивали по пляшці світлого пива.

У зв`язку з цим учені зробили висновок: під впливом сонячної радіації руйнуються світлі клітини Лангерганса, що грають важливу роль в захисті шкіри і формуванні імунної відповіді на сонячну радіацію. Чим гірше функціонують ці клітини, тим більший ризик появи пігментних плям, зморшок, а також розвитку раку шкіри. У пиві ж учені виявили антиоксидант, що допомагає імунній системі боротися з наслідками сонячного випромінювання.

newsland.ru