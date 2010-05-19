У Закарпатті оголошено чергове штормове попередження

У Закарпатті оголосили чергове штормове попередження у зв’язку з підвищенням рівнів води у річках.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, впродовж 19-20 травня продовжиться підвищення рівнів води.

Зокрема, очікується досягнення орієнтовних максимальних рівнів води в річці Латориця поблизу міста Чоп на 640-680 см, утримання води на заплаві; на річці Тисі поблизу Чопа - 1050-1100 (21 травня), початковий вихід води на заплаву.

Крім того, за даними рятувальників, на р. Стара впродовж 19 травня збережуться високі рівні води з утриманням високого шару води на заплаві.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатті внаслідок злив підтоплено понад 300 присадибних ділянок.