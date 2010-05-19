На Луганщині стартувала благодійна акція "Серце до серця"

В Луганській області стартувала благодійна акція "Серце до серця" зі збору коштів на придбання обладнання для дитячої обласної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про початок акції повідомив під час прес-конференції в.о. директора обласної громадської організації "Лугарі" Борис КРАВЕЦЬ.

"Цього року вона (акція) присвячена збору засобів на придбання устаткування обладнання для медичної допомоги новонародженим дітям", - сказав Б.КРАВЕЦЬ.

За його словами, для збору коштів створені волонтерські загони по всій області з числа учасників дитячого обласного руху "Лугарі". Протягом тижня вони збиратимуть благодійні внески усіх громадян, які виявлять бажання допомогти новонародженим дітям. Волонтери матимуть при собі спеціальні знаки, що свідчать про їхні повноваження, і спеціальні опечатані скриньки для збору коштів.

Як повідомив головний фахівець з неонатологічної допомоги Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Іван ГАВРИЛЮК, на Луганщині щорічно народжується близько 150-160 дітей з малою вагою тіла - до 1,5 кг. З них близько 6 дітей - з вагою 500-600 грамів.

"Їхнє виходжування вимагає не тільки високого професіоналізму медиків, але і сучасного високотехнологічного устаткування для штучної вентиляції легенів і діагностики патологій", - зазначив він.

За словами І.ГАВРИЛЮКА, в обласній дитячій лікарні є таке устаткування, але його все недостатньо. Тільки у відділенні інтенсивної терапії немовляти щорічно проходять лікування близько 260 недоношених немовлят.

Довідка УНІАН. Акція «Серце до серця» проводиться на Луганщині вже вшосте. Два останні роки вона була присвячена збору коштів на медичне устаткування для дітей із проблемами зору. Торік Луганщина зібрала близько 145 тис. грн., на ці кошти закуплене діагностичне устаткування для обласної дитячої лікарні. У цьому медичному закладі щочетверга проводиться день відкритих дверей, коли батьки можуть вільно привести на консультацію свою дитину без спеціальних направлень.