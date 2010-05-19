Спалах поліомієліту в Таджикистані - поразка ВООЗ

Головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко назвав спалах поліомієліту в Таджикистані поразкою європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), яке займається проблемами охорони здоров`я в країнах Європи та Центральної Азії.

За словами Онищенка, ВООЗ не змогла забезпечити жителів Таджикистану вакцинацією від поліомієліту. "У них є регіональне представництво, і вони зобов`язані захищати жителів країни від інфекцій, що повертаються, до яких і належить поліомієліт", - відзначив він.

Крім того, головний санітарний лікар Росії заявив, що в країні поки не зареєстровано жодного випадку зараження на поліомієліт. Він пояснив, що дві дівчинки з Таджикистану, у яких був виділений поліовірусу, приїхали до Росії вже хворими. "Нам у залік ці випадки не підуть, з точки зору політики і статистики вони нас не хвилюють", - додав Онищенко.

Спалах поліомієліту в Таджикистані був зафіксований фахівцями ВООЗ у кінці квітня 2010 року. За останніми даними, інфекцією заразилися близько 300 жителів республіки, 15 хворих дітей померли. За підтримки ВООЗ та ЮНІСЕФ в країну було доставлено чотири мільйони доз вакцини від поліомієліту. В даний час медики Таджикистану завершують перший етап вакцинації, в ході якого щеплення отримали понад мільйон дітей.

medportal.ru