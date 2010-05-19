Крим: матір довела хворого сина до стану "живого трупа"

Хлопчик, хворий на псоріаз, ВІЛ, сифіліс та епілепсію, зізнався, що вже кілька років матір виганяє його з дому, а її співмешканець б`є.

У Сімферополі судитимуть матір, яка знущалася над власною дитиною. Жінка била й виганяла з дому хворого сина. Коли виснажений хлопчик потрапив до лікарні, в нього виявили цілий букет захворювань - псоріаз, ВІЛ, сифіліс та епілепсію.

За словами помічника прокурора Київського району Сімферополя Вікторії Івашкевич, наприкінці березня до їхнього відомства звернулися співробітники районного управління у справах дітей, сім`ї та молоді. Вони повідомили, що на лікуванні в клінічному шкірно-венерологічному диспансері перебуває неповнолітній Андрій Л.

"За їхньою інформацією, мати хлопчика ухилялася від виконання батьківських обов`язків. За даним фактом нами тут же була проведена перевірка. Коли ми приїхали до диспансеру і побачили цю дитину, то не повірили своїм очам: хлопчик був схожий на живий труп", - розповіла помічник прокурора.

"На лікування хлопчик поступив з діагнозом: розширений псоріаз в прогресивній стадії. Коли медики почали обстежувати Андрія далі, то виявили у нього ще цілий букет хвороб: ранній мезенхімний нейросифіліс, епілепсію і ВІЛ-інфекцію", - зазначила Івашкевич.

Спілкуючись з правоохоронцями, хлопчик зізнався, що вже кілька років не відвідує школу і бродяжить, оскільки мама виганяє його з дому, а її співмешканець б`є.

"З такими хворобами ця дитина спала на вулиці, в підвалах, на трубах тепломереж. Більше того, періодично виснажена дитина потрапляла до лікарні, але мати ніколи не шукала і тим більше не відвідувала його", - обурилася Івашкевич.

Матір правоохоронці вдома п`яною. 35-річна жінка не працює, а свою нецікавість до життя сина вона пояснила тим, що "немає грошей".

Пізніше співробітники прокуратури з`ясували, що кілька років тому її вже позбавили батьківських прав на старшого сина, Олександра. Хлопчика на виховання в Черкаси забрала бабуся. Чому матері залишили другу дитину - незрозуміло.

За злісне невиконання батьківських обов`язків жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п`яти років.

tsn.ua