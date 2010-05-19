Чернігівщина: дрезиною смертельно травмовано 2-річного хлопчика

Через необачність дорослих сьогодні о 10.15 на перегоні Ніжин-Носівка у Чернігівській області в районі платформи Дослідна дрезиною був смертельно травмований дворічний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Хлопчик гуляв зі своєю бабусею, і раптово вибіг з-за платформи на колію.

Як зазначають у відомстві, запобігання травматизму є одним з найважливіших завдань, особливо зараз, напередодні літніх канікул. Саме тому залізничники в черговий раз закликають громадян бути обачними в поїздах, на платформах, поблизу колій, і нагадувати дітям про небезпечність ігор поблизу залізничних об`єктів, і для збереження життя і здоров`я дотримуватись правил поведінки на транспорті.