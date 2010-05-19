Дніпропетровщина: виділили 26 млн. грн. на ремонт медзакладів

Дніпропетровська обласна рада виділила 26 млн. грн. на ремонт та будівництво медичних закладів у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні облради, затвердженому на черговій сесії.

Зокрема, за рахунок обласного бюджету планується провести реконструкцію обласної дитячої лікарні на суму 6 млн. грн., ремонт пологового будинку клінічної лікарні ім. Мечникова (1,4 млн. грн.), капітальний ремонт Дніпропетровського обласного центру боротьби зі СНІДом (1 млн. грн.).

Також депутати виділили з обласного бюджету 22 млн. грн. на придбання устаткування для лікувальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровська облрада затвердила обласний бюджет на 2010 рік з доходами та видатками в обсязі 4,281 млрд. грн.