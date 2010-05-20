Хто хоче відставки міністра охорони здоров'я Митника?

У парламенті зареєстрований проект постанови про звільнення міністра охорони Зиновія Митника.

Авторами документу є депутати від БЮТ Раїса Сорочинська-Кириленко та Євген Добряк, повідомляє сайт парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що "у квітні поточного року ГоловКРУ оприлюднені результати ревізії фінансово-господарської діяльності Мінздоров`я за період з 1 січня 2008 по 18 листопада 2009".

"За наслідками проведеної ГоловКРУ ревізії встановлено, що закупівля лікарських засобів, лікувально-діагностичного обладнання та виробів медичного призначення здійснювалася виключно через низку іноземних та українських посередників", - наголосили депутати.

Згідно з документом, "ці дії призвели до зайвих та неефективних видатків на суму 51,2 мільйон гривень".

"Слід зазначити, що увесь цей період діяльність Тендерного комітету МОЗ координував та контролював відповідно до розподілу функціональних обов`язків Митник, який тоді обіймав посаду заступника міністра", - йдеться у документі.

"Ним особисто підписувалися й відповідні договори з боку МОЗ", - підкреслили депутати.

Крім того, у записці зазначається, що "за попередніми результатами ревізії...зроблено висновки про те, що лише в результаті...закупівлі за кошти іноземного кредиту 1000 одиниць спеціалізованих автомобілів Opel Combо, зумовлено додаткові витрати коштів держбюджету на суму близько 100 мільйонів гривень".

Митник вважається наближеним до прем`єра Миколи Азарова.

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