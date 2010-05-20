Україна потерпає через епідемію гепатиту

Україна потерпає від найтяжчої епідемії гепатиту серед країн Європи та СНД.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції, приуроченій до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами.

Водночас, за його словами, сьогодні держава визнала цю проблему та готова разом з громадськими організаціями допомогти вирішити її.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ зазначив, що в Україні існує мало інформації про гепатит С, тоді як група вірусних гепатитів, найбільш небезпечними серед яких є В і С, швидко поширюються у нашій країні і приводить до хронічного перебігу хвороби з несприятливими наслідками.

Сьогодні, за даними ВООЗ, число носіїв вірусу гепатиту В у світі досягає 350-500 млн., а людей, у яких виявлені маркери гепатиту С, - понад 180 млн. Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С, вже сьогодні в десятки разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, а, за прогнозами фахівців, до 2015-2020 років число хворих ще подвоїться.