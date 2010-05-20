Дві севастопольські лікарні одержали від США медобладнання

Три контейнери медичного устаткування та інструментів на загальну суму 573 тис. доларів США одержали севастопольські міські лікарні №1 і №5 в рамках гуманітарного проекту Держдепартаменту США і американської громадської організації «Міжнародна допомога і розвиток».

Як передає кореспондент УНІАН, серед устаткування - хірургічні інструменти, системи, мікроскопи, гінекологічні ліжка, шприци, простирадла та інше приладдя.

Начальник управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ повідомив журналістам, що ця гуманітарна допомога в кризовий час є вкрай необхідною для лікарень міста. За його словами, все одержане устаткування абсолютно нове.

Директор гуманітарних програм офісу з координації допомоги США в Європі і Євразії Джеральд ОБЕРНДОРФЕР в інтерв`ю журналістам зазначив: «Ми плануємо продовжувати реалізувати такі програми в Україні, зокрема в Криму. Я б хотів відзначити велику програму, яку ми виконаємо у вересні цього року в Автономній Республіці Крим, у місті Сімферополі: за цією програмою ми доставимо 100 сорокафутових контейнерів з медобладнанням і медприладдям, які будуть розподілені серед цільових установ міста Сімферополя».