Як лікуватися чистотілом?

Завдяки протигрибковим і бактерицидним речовинам чистотіл лікує багато шкірних хвороб, зокрема себорею. Для цього візьміть 2 чайні ложки трави, залийте склянкою кип`ятку і настоюйте 2—3 години. Після цього настій процідіть і втирайте у волосисту частину голови. Голову потрібно обв`язати рушником і покрити поліетиленом (або надіти гумову шапочку). Через 15—20 хвилин змийте звичайним шампунем.

Алкалоїд хелидонін має болезаспокійливу, спазмолітичну дію на гладком`язові органи, у тому числі і на шлунок. Виразкової хвороби допоможе позбавитися водний або спиртний настій чистотілу. Готується він з розрахунку 1 ст. л. чистотілу на склянку води. Приймати потрібно по 100 мл 2—3 рази на день до їди.

Протипоказання. Вагітність, ішемічна хвороба серця, гіпотонія.

ПОРАДА ВІД НАТУРОПАТА

Перш ніж зривати рослину, перед нею потрібно вибачитися і пояснити, навіщо ви її збираєте. Інакше цілющі властивості рослини можуть мати абсолютно протилежний ефект. Вибачаючись від чистого серця, ви забезпечуєте максимальну концентрацію корисних речовин в необхідній вам рослині.

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