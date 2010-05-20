Зірваний дах школи важко травмував дитину

Вчора о 15.35 у смт Новомиколаївка Запорізької області внаслідок поривів вітру з даху школи-інтернату для дітей з дефектами мови зірвало близько 100 кв. м шиферного покриття.

Уламком травмовано дитину (2002 р.н.), яку у важкому стані госпіталізовано до Запорізької дитячої лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Запорізькій області.