Зірваний дах школи важко травмував дитину
10:48, 20 травня 2010Країна
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Вітром здуло...
Вчора о 15.35 у смт Новомиколаївка Запорізької області внаслідок поривів вітру з даху школи-інтернату для дітей з дефектами мови зірвало близько 100 кв. м шиферного покриття.
Уламком травмовано дитину (2002 р.н.), яку у важкому стані госпіталізовано до Запорізької дитячої лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Запорізькій області.
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