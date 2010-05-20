Німецька дієта
Знаменита Марлен Дітріх за 13 днів втрачала 7 кг
Німецька дієта вельми популярна в Німеччині. Вона відноситися до розділу "Дієти для швидкого схуднення". Її традиційно дотримуються німки, серед яких була знаменита Марлен Дітріх. Цю дієту для повних жінок розробили німецькі фахівці дієтологи. Ефект дивовижний: за 13 днів можна схуднути на 7 кг. Німецька дієта досить проста, але примушує відчувати легке відчуття голоду. Якщо ви згодні час від часу терпіти "незадоволеність шлунку", ця дієта для вас. Цієї дієти потрібно дотримуватися скрупульозно, з німецькою точністю, у жодному випадку не змінюючи послідовності страв. Між прийомами їжі можна пити мінеральну воду. "Посидівши" на цій дієті, ви відчуєте пробудження в собі потоку енергії і молодості. Понеділок
Німецька дієта досить проста, але примушує відчувати легке відчуття голоду. Якщо ви згодні час від часу терпіти "незадоволеність шлунку", ця дієта для вас. Цієї дієти потрібно дотримуватися скрупульозно, з німецькою точністю, у жодному випадку не змінюючи послідовності страв. Між прийомами їжі можна пити мінеральну воду.
"Посидівши" на цій дієті, ви відчуєте пробудження в собі потоку енергії і молодості.
ПонеділокСніданок: чашка чорної кави або чаю, маленький сухар.
Обід: 2 яйця, зварених круто, 80 г шпинату, заправленого невеликою кількістю олії, помідор.
Вечеря: котлета, 150 г салату з помідорів і дрібно нарізаної зеленої цибулі, заправленого олією.
Вівторок
Сніданок: чашка кави або чаю, невеликий сухар.
Обід: 200 г салату з помідорів і нашаткованої капусти, заправленого олією, апельсин або небагато слив.
Вечеря: 2 яйця, зварених круто, 200 г вареного м`яса, 80 г зеленого салату.
Середа
Сніданок: чашка кави або чаю.
Обід: яйце, зварене круто, 200 г вареної моркви, заправленої невеликою кількістю олії, 100 г сиру.
Вечеря: 250 г салату з яблука, мандарина, банана, груші або яких-небудь інших фруктів.
Четвер
Сніданок: склянка натурального яблучного соку.
Обід: 250 г смаженої або відварної риби, помідор, яблуко.
Вечеря: м`ясна котлета, 150 г зеленого салату, заправленого невеликою кількістю олії або соком лимона.
П`ятниця
Сніданок: склянка морквяного соку.
Обід: 200 г смаженої курки, 100 г зеленого салату.
Вечеря: 2 яйця, зварених круто, невелика терта морква, заправлена олією.
Субота
Сніданок: чашка несолодкого чаю, сухар.
Обід: 200 г смаженого м`яса, 150 г салату з нашаткованої капусти з лимонним соком.
Вечеря: 100 г тертої моркви, заправленої олією, 150 г сира.
Неділя
Сніданок: чашка несолодкого чаю, сухар.
Обід: 200 г смаженої або відварної курки.
Вечеря: 300 г будь-яких фруктів (яблук, груш, слив, апельсинів і ін.)