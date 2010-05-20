Німецька дієта досить проста, але примушує відчувати легке відчуття голоду. Якщо ви згодні час від часу терпіти "незадоволеність шлунку", ця дієта для вас. Цієї дієти потрібно дотримуватися скрупульозно, з німецькою точністю, у жодному випадку не змінюючи послідовності страв. Між прийомами їжі можна пити мінеральну воду.

"Посидівши" на цій дієті, ви відчуєте пробудження в собі потоку енергії і молодості.

Понеділок