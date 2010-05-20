Закарпаття: залишаються підтопленими 378 приватних садиб

У Закарпатській області внаслідок сильних злив залишаються підтопленими 378 приватних садиб та 3 тис. 888 га сільськогосподарських угідь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на більшості річок Закарпаття продовжується зниження рівнів води. На Тисі у місті Хуст максимальний рівень води пройшов, формується максимум біля смт Вілок. На Тисі у Чопі триває підвищення рівнів води з досягненням максимального значення 1120-1170 см, відбудеться вихід води на заплаву. На Латориці у Чопі утримуються високі рівні води в інтервалах 695-710 см над нулем поста.