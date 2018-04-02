Хвороби породжуються нашими емоціями

Виявляється, стан серця, печінки і навіть нирок залежить від бажань і емоцій, які нами володіють... Скупий лицар помер від інсульту

Скупість. Люди, схильні до цієї пристрасті, часто страждають на захворювання серцево-судинної системи. У них деколи проста купівля хліба викликає бурю відчуттів. По суті, вони живуть під дією хронічного стресу. У організмі постійно підтримується підвищений рівень гормону тривоги, який приводить до спазмів судин. Першими реагують чутливіші судини мозку. Це приводить до частих головних болів і навіть до інсультів.

Боязкість. Перший орган, який реагує на страх, – нирки. Наднирники викидають в кров підвищену кількість адреналіну і норадреналіну. Ці гормони розкладаються на токсичні речовини, які нирка повинна пропустити через себе. У відповідь в нирках активізується гормон ренин, який звужує судини і тим самим сприяє підвищенню кров`яного тиску. Не випадково в 90% випадках причину гіпертонічної хвороби шукають саме в проблемах з нирками.

Гордість. Людина, що вважає себе розумнішою і кращою за інших, не здогадується, що гординя може стати причиною психічного захворювання або виразки шлунку. Такі люди не просять допомоги ззовні і перетворюються на замкнуту систему, готову ось-ось вибухнути, як вулкан. Частіше за інших саме вони страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, виразки, психічні розлади. Більшість хворих алкоголізмом теж заражені безрозсудною гордістю.

Жадність. На відміну від скупого, що обділяє себе у всьому, жаднюга, навпаки, хоче всього і багато, для нього страшний процес розставання з чимось. Такі люди часто страждають непрохідністю кишечника і закрепами, порушенням обміну речовин, пониженим імунітетом. Ці проблеми впливають на здатність організму до саморегуляції не кращим чином, що може згодом привести до онкологічних захворювань. Першими вісниками прийдешньої небезпеки можуть бути вегетосудинна дистонія і постійні застуди, що знижують імунітет.

Гнів. Ті, хто легко впадають в лють, складають величезну армію алергіків. Періодичне роздратування нервової системи примушує імунні клітини постійно знаходитися в стані бойової готовності. Правда, в тому, що стосується харчових алергій, важливу роль грають індивідуальні особливості травної системи. Людина, у якої багато ферментів, будучи дуже дратівливою, може до певного часу не страждати алергією, а та, у кого ферментів мало, стане вираженим алергіком після перших же спалахів люті.

Туга. Бажання сумувати і вдаватися до смутку приводить до хронічної незадоволеності життям. Від цього в першу чергу страждають органи дихання: легені, гортань, бронхи, які тісно пов`язані з емоційною сферою людини. Астма, яка супроводжується спазмом бронхів, теж, як правило, виникає через невміння відкривати свої відчуття і одержувати від цього радість (у тому числі і в сексі).

Диригенти-довгожителі Рід занять людини визначає її вразливі місця. Перше підтвердження цьому одержали американські учені, які у середині 80-х провели дослідження серед злочинців, засуджених за крадіжку. Виявилось, захворювання рук, неврити, часткова або повна паралізація, слабкість кистей – професійні захворювання «щипачів» і «ведмежатників». Пояснити явище тільки за допомогою фізіології навряд чи можливо. Психотерапевти вважають: річ у тому, що ці люди живуть в постійному внутрішньому розладі: принцип «не кради», хоч і загнаний в підсвідомість, дає про себе знати, і в першу чергу страждають ті частини тіла, які беруть участь в неправедній дії. Крім того, виявилось, що практично всі групи злочинців страждають на захворювання нирок. Медики вважають, що свою роль тут зіграв чинник страху, який злочинці мають регулярно.

Мирні професії часто не менш руйнують здоров`я. Наприклад, праця артиста, якщо до неї підходити не формально, а викладатися в кожній ролі, украй небезпечна для психіки. Проживання декількох життів, про яке так люблять розповідати знамениті актори, не проходить без сліду: людина розплачується за це такими розладами, як істерія, шизофренія, психопатія.

З цієї ж точки зору небезпечна праця психолога і психоаналітика: адже вони приймають переживання і події з життя пацієнта на себе. Не випадково після трьох років практики їм рекомендується міняти рід занять.

Журналісти, що мають можливість спостерігати за ходом історії з боку, схильні до гордині. Звідси хвастощі, «мисливські» розповіді про те, «що їм відомі державні секрети» і «як їх боїться впливовий пан N». Невідповідність між бажаним і реальним приводить до важких психічних розладів, алкоголізму і серцево-судинних захворювань.

Довгожителями часто є диригенти.

Коротко Пампушка плаче, товстун сміється. Схильність до туги може по-різному впливати на чоловіка і жінку. Під дією негативних емоцій у жінок процес обміну речовин сповільнюється, а у чоловіків, навпаки, прискорюється. Отже найсумніші люди зустрічаються серед товстих жінок і худих чоловіків.

До речі Американські учені проаналізували взаємозв`язок між професійною діяльністю і ступенем ризику виникнення депресії і склали рейтинг найбільш депресивних професій.

Виявилось, що найбільше число людей, які страждають депресією, працювали в сфері по догляду за літніми і хворими людьми. Друге місце зайняли працівники громадського харчування – офіціанти, кухарі і бармени.

За словами фахівців, найменше схильні до депресії архітектори, інженери і учені.

aif.ru