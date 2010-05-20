Відбулися акції, спрямовані на поліпшення жіночого здоров'я

Фармацевтична компанія Delta Medical взяла участь в акціях, спрямованих на підвищення серед українок рівня обізнаності в питаннях жіночого здоров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, зокрема, 15 травня Delta Medical взяла участь в організації та проведенні заходу, приуроченого до Дня сім`ї, «Щаслива родина - щаслива Україна». Організаторами виступили Український інститут системної та сімейної психотерапії, журнали «Твій психолог» і «Системний погляд». У рамках цієї програми масштабні заходи відбулися на центральних вулицях Києва, Харкова, Дніпропетровська, Полтави та Ужгорода.

Особлива увага була присвячена питанням жіночого здоров`я. Відвідувачки презентаційного намету Всеукраїнської соціальної програми «ЛедіЛайн: компетентно про жіноче здоров`я» брали участь в благодійному заході від фармацевтичної компанії Delta Medical. Жінкам у віці від 20 до 40 років за підтримки торгової марки Гінофлор® була надана можливість безкоштовно пройти ультразвукове дослідження органів малого тазу, а жінкам старше 40 – безкоштовне УЗД молочних залоз від торгової марки Менопейс®.

Проект був покликаний загострити увагу українок на надзвичайній актуальності регулярних профілактичних оглядів для своєчасного виявлення відхилень від норми. Адже призначення і застосування терапії на ранніх стадіях значно збільшують кількість позитивних результатів лікування. Також представниці прекрасної статі одержали інформаційно-освітні буклети "Менопауза", "Вагітність" та "Вагінальні інфекції", в яких детально висвітлені головні причини появи тих або інших захворювань, їх симптоми, підходи до діагностики і вірогідні наслідки. Мета – підвищити серед українок рівень обізнаності в питаннях гінекології, вагітності і сексуального здоров`я, сформувати правильний підхід до профілактики і необхідності вчасного звертання до фахівців.

Малюки взяли участь в конкурсах дитячого малюнка на асфальті і одержали за це заохочувальні призи. А для дорослих проводилися психологічні експрес-тестування і майстер-класи. В рамках акції сімейні, дитячі психологи і психотерапевти, лікарі та інші фахівці надавали безкоштовні консультації з найрізноманітніших напрямків: вибір партнера, готовність до створення сім`ї, психологія сімейних відносин, планування сім`ї, подолання сімейних криз, взаємини батьків і дітей, усиновлення.

Довідка УНІАН. Delta Medical (м. Вишневе, Київської області) – фармацевтична компанія, що ексклюзивно представляє на території України і країн СНД продукцію більш як 30 всесвітньо відомих виробників.

Спеціалізація компанії - надання повного спектру послуг, пов`язаних з просуванням товарів до кінцевого споживача (реєстрація, дистрибуція, розробка і впровадження маркетингової стратегії, фармаконагляд).

Сьогодні в портфелі Delta Medical – більш як 300 інноваційних продуктів: лікарських препаратів, товарів медичного призначення, лікувальної косметики, медичного устаткування.

Гаряча лінія: 0 (800) 309-901 (дзвінки зі стаціонарних телефонів по території України безкоштовні). www.deltamedical.com.ua