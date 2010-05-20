Депутати пропонують звільнити міністра охорони здоров'я Митника

На розгляд Верховної Ради України надійшов проект постанови про звільнення міністра охорони здоров`я Зиновія МИТНИКА у зв`язку з порушеннями при закупівлях лікарських засобів в 2008-2009 роках.

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина».

Як пише видання, тендерні закупівлі, які на той час контролював З.МИТНИК, здійснювалися через посередників. Згідно з результатами перевірки, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням, це призвело до неефективного використання більш як 51 млн. грн. бюджетних коштів. У Мінохоронздоров`я відзначають, що купувати необхідне устаткування безпосередньо у виробників заважають норми чинного законодавства.

Народні депутати Євген ДОБРЯК і Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО (обидва – БЮТ) зареєстрували проект постанови про звільнення міністра охорони здоров`я З.МИТНИКА. Приводом для цього стали результати перевірки Головним контрольно-ревізійним управлінням (ГоловКРУ) фінансово-господарської діяльності Мінохоронздоров`я в період з 1 січня 2008 по 18 листопада 2009 року, яка завершилася на початку травня 2010 року.

У пояснювальній записці до документа депутати відзначили, що в той час закупівля лікарських засобів, лікувально-діагностичного устаткування і виробів медичного призначення здійснювалася винятково через посередників. Це призвело до неефективного використання 51,2 млн. грн. Зокрема, за даними ГоловКРУ, одна комерційна організація поставила Мінохоронздоров`я лікарські засоби, куплені у британської й української компаній, заробивши на різниці в цінах загалом 9,5 млн. грн. Крім того, на 854 тис. грн. було завищено ціни на онкологічні препарати виробництва Індії і Франції, закуплені Міністерством охорони здоров`я у іншої комерційної структури. "При поставці 20 препаратів і апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва неадекватні дії Мінохоронздоров`я дозволили посередникам одержати за рахунок народних коштів прибуток у розмірі 8,7 млн. грн.", – йдеться в пояснювальній записці.

Дані перевірки були розміщені на офіційному сайті ГолоКРУ 17 травня. За інформацією прес-служби відомства, під час закупівель виробів медичного призначення їх вартість збільшувалася щонайменше вдвічі. "Матеріали ревізії передано в Генпрокуратуру", – наголошується в повідомленні прес-служби.

Є.ДОБРЯК і Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО нагадали, що з січня 2008 по листопад 2009 року діяльність тендерного комітету Мінохоронздоров`я координував саме З.МИТНИК, який обіймав тоді посаду заступника міністра охорони здоров`я.

У парламентському комітеті з питань охорони здоров`я з даними перевірки ГоловКРУ вже ознайомилися. "До нас щорічно надходять результати таких ревізій, але цього разу мої колеги були шоковані", – розповіла Ъ голова комітету Тетяна БАХТЄЄВА (Партія регіонів). Результатом розгляду комітетом результатів перевірки стало звернення його членів до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА й прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити слідчу комісію, яка встановить усіх винних у перевитраті бюджетних коштів. На думку Т.БАХТЄЄВОЇ, ухвалювати кадрові рішення можна тільки після завершення такого розслідування.

У Мінохоронздоров`я впевнені, що З.МИТНИК не винен у зловживаннях. "Згідно з чинним законодавством про держзакупівлі, міністерство може проводити тендер тільки серед компаній, що зареєстрували в Україні комерційні представництва. Для іноземних виробників реєструватися дорого і невигідно, тому доводиться мати справу з посередниками", – пояснив Ъ голова комісії з реформування охорони здоров`я громадської ради при Мінохоронздоров`я Андрій ГУК. За його словами, при проведенні тендерів у вказаний період Мінохоронздоров`я вибирало найвигідніші пропозиції. "Якщо в цій сфері й існувала змова, то це була змова компаній", – вважає А.ГУК.