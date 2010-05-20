Великий ніс пов`язаний із здоров`ям людини

Останнє відкриття американських учених довело, що великий ніс безпосередньо пов`язаний із здоров`ям людини, пише газета Daily Mail.

Дослідники з Університету штату Айова стверджують, що чим більший ніс, тим важче бактеріям і частинкам пилу подолати природний бар`єр, і, як наслідок, потрапити в людський організм. Більш того, володарі виразних носів менш схильні до алергії.

Учені провели експеримент: вони створили два штучні носи, причому один з них був в 2,3 разу більший іншого, і прикріпили їх до штучних осіб. Окрім носів були створені також і два варіанти губ - маленькі і великі, які через спеціальні трубочки вбирали в себе повітря із вмістом певних частинок.

За словами самого керівника проведеного дослідження доктора Рене Ентоні, саме великий ніс забезпечує якнайкращий захист рота, за рахунок чого знижується ризик можливого інфікування і виникнення алергічної реакції.

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