Пільгове оподаткування не знижує вартості медичної продукції

Пільгове оподаткування не веде до зниження вартості медичної продукції і не робить її доступнішою для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

За його словами, торгова націнка на ліки, ціни на які підлягають державному регулюванню, повинна бути не вищою 37%, проте більшість аптек реалізує їх з націнкою на рівні 150-200%, а в деяких випадках і 300%.

В.СИМОНЕНКО відзначив, що за відсутності чіткого визначення терміну «медичне використання» й особливостей його документального підтвердження впродовж 2007-2009 років здійснювалося неефективне звільнення від оподаткування більш як 45% товарних позицій виробів медичного призначення.

За словами голови Рахункової палати, до списку ліків, які підпадали під пільгове оподаткування, зокрема, було внесено всі засоби для схуднення, а також препарат «Віагра».

У Рахунковій палаті відзначають, що, відповідно до звітності Державної податкової адміністрації України, недонадходження до бюджету за 2007-2009 роки в результаті звільнення від оподаткування операцій із ввезення й продажу медичних товарів становило 8,9 млрд. грн. Водночас сума умовно нарахованого ПДВ при імпорті цих товарів за вказаний період, за даними Держмитслужби України, становила 10,8 млрд. грн. За розрахунками контрольної групи Рахункової палати, проведеними на підставі наявної в органах державної влади інформації, мінімальні недонадходження до бюджету за вказаний період оцінюються в більш ніж 19,4 млрд. грн., тобто вдвічі більше, ніж офіційні дані податківців.

У Рахунковій палаті відзначають, що впродовж трьох останніх років в Україні зареєстровано ліків іноземного походження в 50 разів більше, ніж вітчизняних. За цей час до України було ввезено медичної продукції на 53,6 млрд. грн., а експортовано за її межі ліків і медичного устаткування на 2,5 млрд. грн.

«Таким чином, надання податкових пільг сприяло підтримці іноземного виробника, імпортерів і торгових підприємств, які ввозили і реалізовували їх продукцію. Державна підтримка фармацевтичної галузі, що існує нині, не стимулює розвитку вітчизняного виробництва медичної продукції і призводить до втрат дохідної частини держбюджету», – вважають у Рахунковій палаті.