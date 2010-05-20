У центрі Сум три доби не продаватимуть алкоголь

Сумська міська рада відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва та обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», а також керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заборонило продавати алкогольні напої і пиво в центрі міста з 22 по 24 травня, оскільки саме в ці дні в кафедральному Спасо-Преображенському соборі перебуватиме Курсько-Корінна ікона Пресвятої Богородиці «Знамення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, згідно з рішенням, прийнятим на позачерговій сесії міськради, цілодобовий продаж алкоголю і пива заборонено одночасно 23-м підприємствам торгівлі і ресторанного господарства, що знаходяться в центральній частині обласного центру. Відповідне рішення №3750 підписав міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

З клопотанням про обмеження продажу алкогольних напоїв завчасно виступила Сумська єпархія УПЦ МП.

Таких рішень у Сумах міська влада ніколи ще не приймала.