Як забезпечити якісною питною водою дітей до 3-х років?

Головний державний санітарний лікар України вимагає забезпечити якісною питною водою дітей віком до трьох років.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, у зв’язку з випадками отруєння дітей, ймовірно, пов’язаних із приготуванням дитячого харчування на воді з індивідуальних колодязів, у якій вміст нітратів перевищував гігієнічні нормативи, керуючись вимогами чинного законодавства, головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ видав постанову “Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей”.

Зокрема, органам виконавчої влади, місцевого самоврядування доручено вжити заходів щодо забезпечення якісною питною водою дітей віком до трьох років, які споживають питну воду з нецентралізованих джерел водопостачання.

Також усім регіональним головним державним санітарним лікарям доручено забезпечити щомісячний моніторинг за вмістом нітратів у воді із колодязів, яка використовується для споживання дітьми віком до трьох років, за результатами якого вживати адекватні до ситуації заходи відповідно до повноважень.

Регіональним управлінням охорони здоров’я доручено забезпечити підготовку медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з питань діагностики, лікування і профілактики водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, а також забезпечити систематичне проведення медичними працівниками жіночих консультацій роз’яснювальної роботи серед населення щодо неприпустимості використання води з колодязів для приготування дитячого харчування.

У документі також ідеться про систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей.