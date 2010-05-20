ВООЗ прийняла глобальну стратегію боротьби з алкоголізмом

Країни-члени Світової організації охорони здоров`я (ВООЗ) прийняли глобальну стратегію щодо зниження зловживання алкоголем, повідомляє DPA.

За результатами одностайного голосування на щорічній Всесвітній асамблеї охорони здоров`я в Женеві 194 країни підписали стратегію. Вона включає рекомендації щодо боротьби з надмірним споживанням алкоголю, що включають зниження норм алкоголю у крові водіїв, обмеження часу роботи барів та магазинів спиртного, підвищення податків на алкогольну продукцію, масове інформування про шкоду спиртного та інші.

Запропонований комплекс заходів, який обговорювався впродовж двох років, не є обов`язковим - він носить рекомендаційний характер.

Виробники алкогольних напоїв, пильно стежили за обговоренням стратегії, вже висловили протест проти низки прийнятих обмежень. Вони також заявили, що не зацікавлені в рекламі небезпечного вживання алкоголю.

За оцінкою ВООЗ, спиртне є третім по значущості чинником ризику інвалідності і передчасної смерті. Вважається, що алкоголь є причиною 3,8 відсотка смертей по всьому світу. У 320 тисячах випадків жертвами стають молоді люди у віці від 15 до 29 років.

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