В Україні підвищили акциз на тютюн та спиртні напої

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 246 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

“За” голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 – з БЮТ, 9 – з НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Даним законом підвищуються акцизні ставки на тютюн та спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, даним законом передбачено, що норми закону мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари та послуги».

Народні депутати з опозиційних фракцій наголошували, що така пропозиція, на якій наполягала фракція КПУ, є нереалістичною, оскільки в законі закладені норми, які призведуть до підвищення цін на велику кількість товарів та послуг.