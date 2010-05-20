Кияни лишаться без нейрохірургічної допомоги?

Колектив нейрохірургічного відділення Олександрівської клінічної лікарні (ОКЛ) заявляє про наміри влади Києва розформувати це відділення.

Про це самі лікарі повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами завідувача відділення, лікар-нейрохірург вищої категорії Олега НЕЧИПОРУКА, 24 грудня 2009 року Київрада ухвалила рішення про створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії. За цим рішенням Центр має бути створено як окрему юридичну особу на базі майна ОКЛ Києва, що закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Лікарі заявляють, що якщо Центр буде створено на базі майна ОКЛ замість існуючого нейрохірургічного відділення, то наслідком цього стане повна руйнація повноцінного багатопрофільного нейрохірургічного стаціонару, у зв’язку з чим дорослі кияни фактично будуть позбавлені можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу в галузі нейрохірургії.

Нейрохірурги стверджують, що доцільність створення Центру на базі фактично єдиного прогресивного функціонуючого нейрохірургічного відділення викликає сумніви, оскільки за інформацією, наданою КМДА, для створення Київського міського дитячого центру нейрохірургії свого часу було виділено близько 30 мільйонів гривень і цих коштів достатньо для створення нового повноцінного центру без залучення матеріально-технічної бази будь-яких інших лікарень.

Адвокат Віталій СЕРДЮК, який представляє інтереси колективу нейрохірургічного відділення ОКЛ, зауважив, що з травня 2010 року вживаються заходи щодо звільнення медичного персоналу та передачі приміщення і наявного медичного обладнання до новостворюваного Центру. При цьому постає питання щодо подальшої долі як висококваліфікованого медичного персоналу, так і важко хворих пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні. Юрист також підкреслив, що з правової точки зору рішення Київради є таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема, Конституції України.

У зв’язку з цими обставинами лікарі нейрохірургічного відділення ініціювали звернення до правоохоронних органів з метою проведення перевірки законності дій посадових осіб КМДА та вищого керівництва ОКЛ. Також вони подали позов про визнання рішення Київради протиправним і скасування у частині закріплення за новостворюваним Центром об’єкту нерухомого майна, що належав ОКЛ на праві оперативного управління.