У Запоріжжі лікар вимагав гроші за документи дитини-інваліда

У Запоріжжі співробітники управління по боротьбі з економічною злочинністю затримали під час отримання хабара лікаря, до компетенції якого входила видача документів, що підтверджують інвалідність.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Запорізької області.

«Лікар був затриманий на місці злочину безпосередньо після отримання 500 доларів - суми, яку він вимагав у родичів дитини-інваліда за видачу документів, які підтверджують інвалідність дитини», - сказало джерело агентства у керівництві обласної прокуратури.

На сьогодні дії медика кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "Отримання хабара, поєднане з вимаганням". Ведеться слідство.